蔡佩軒昨辦音樂會與歌迷相聚。（索尼音樂提供）

蔡佩軒昨辦音樂會與歌迷相聚。（索尼音樂提供）

蔡佩軒昨（3日）舉辦「星空下想著你」音樂會，共演出16首歌曲，並首唱前日熱騰騰剛上架的新歌〈第一千零一顆流星〉，除了創作曲目，她也帶來王心凌的〈愛你〉、小賈斯汀的〈Baby〉等熱門翻唱歌曲，難得展露「俏皮動感」的風格；蔡佩軒一直非常期待能夠在音樂會上跟歌迷近距離互動，這次特別邀請一位歌迷與她合唱〈是你給我整片星空〉，2人的完美合音讓全場聽得如癡如醉，粉絲更興奮在台上真情流露：「一整年的運氣都用在今天了！」

音樂會上，Ariel蔡佩軒以星空系列中曲風最甜蜜輕快的〈想著你想著你〉開場，用輕鬆愉快的節奏，帶著大家踏上這場療癒旅程；中場唱完〈26〉，她向歌迷喊話：「這是在26歲時寫的歌，希望未來每一次唱這首歌時，不管幾歲，你們都還在。」點歌環節時，一位歌迷點了她爸爸創作的〈親愛的耶穌〉，讓她十分驚訝，表示目前家人都在加拿大，第一次沒有來看她表演，勾起她想念家人的心情，不過她也透露在表演之前，爸爸媽媽都有暖心幫她加油打氣。

安可時，蔡佩軒從觀眾席登場演唱〈急不來的就讓他慢吧〉，並一一與粉絲擊掌，她表示自己很想和歌迷更近距離的互動，只是礙於之前的表演場地或是疫情沒辦法做到，「平常直播時看不到人臉，能夠近距離見到大家，感受到這就是人與人之間的溫度，很開心」；最後演唱代表作〈青春有你〉，帶動全場一起大合唱，她感謝粉絲一路的支持，許多粉絲都在台下感動落淚，氣氛溫馨不捨。