蔡政府深陷黑金疑慮，繼民進黨台北市立委補選候選人吳怡農喊話黨中央盡快處理黃承國問題之後，前台南縣長蘇煥智也以綠側翼抨擊網紅「館長」為例表示，蔡英文領導下民進黨黑金化，已成為蔡英文執政下不可抹滅的烙印。

蘇煥智表示，槍殺「館長」案的寶和會凶手，英系立委陳明文辦公室卻為其辦4次增見、特見；典獄長也准許16次增長、特見。而且迄今不抓元兇，導致館長嚴厲譴責小英政府及陳明文立委袒護黑幫！

他說，館長日前直播嗆聲明年中要舉辦反黑金遊行，蔡英文領導下民進黨黑金化，已成為蔡英文執政下不可抹滅的烙印，也是此次大敗的重要原因，「問題是會反省嗎？」蘇煥智認為，這二天綠營側翼對館長的反擊，應該可以説已經給了答案。「台灣人真的有夠悲哀！」

蘇煥智指出，今年8月台灣一些年輕人被高薪詐騙廣告誘騙到柬埔寨、緬甸，而淪為豬仔人囚；11月初在淡海新市鎮及桃園高鐵青埔站，爆發台版柬埔寨豬仔人囚案；而88招待所、69招待所一系列暴露的資訊，更坐實英系核心幹部與黑道及洗錢集團、柬埔寨犯罪集團有密切關係。

他說，洗錢集團利用招待所邀集政商名流及檢察官、高階警官接受招待。充分顯現完全執政的民進黨快速的黑金貪腐化。其中尤其是蔡英文的總幹事洪耀福及其所任命的國策顧問、英系中常委黃承國二人扮演最關鍵的角色。

民進黨敗選之後，黨內檢討之聲四起，其中立委何志偉就在節目上指稱「黑道、殺人犯直接進入陳時中競選團隊的決策圈，難怪選情會核爆！」並且點名洪耀福、黃承國、洪耀南等人。

但蘇煥智表示，事後洪耀福在臉書上公開批評何志偉，台北市議員劉耀仁也公開痛罵何志偉「全台北市最有私心、最有心機、最擅長政治算計、最難相處的就是你何志偉，閉上你的鳥嘴」，還抖出何志偉曾經有意參選台北市長的事情。

他批評，敗選至今已多日，有關洗錢案與詐騙集團案的郭哲敏案件還沒有下文，林秉文還是輕鬆交保，黃承國還是民進黨的中常委，徐國勇也還是內政部長，接受黑道招待的警大校長陳檡文的位子也還是紋風不動。擺在面前的治安問題與政治責任問題，一樣都沒有給人民交代，甚至還用傲慢的態度「集體公幹」提出問題的何志偉？

蘇煥智強調，何志偉不過是點出問題，就受到如此的公開圍剿，難道蔡英文所領導的民進黨，解決不了問題，就要來解決點出問題的人嗎？民進黨找了鄭文燦擔任大選檢討小組召集人。支持林智堅參選桃園市長、之後面臨一連串風波的鄭文燦能夠檢討自己嗎？敢檢討英系核心的黑金腐敗嗎？「看來民進黨大選後的檢討結論，已經可想而知了！」