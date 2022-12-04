受邀參與「點亮愛心、寰宇共善-愛與您同在，2022年歲末送暖活動」來賓們抽空參觀『物資發放區』，裝滿物資的大紙箱疊出近40公尺愛心牆。（馮惠宜攝）

愛在沸騰 亮宇油封揪團送暖一天150萬善款湧入

台中大肚區亮宇油封公司4日上午舉辦歲末送暖活動，繼去年企業擴大揪團送愛1周內募集120萬元善款，今年企業及個人響應爆棚，短短一天湧入150萬元贊助，關懷戶也從420戶增加為520戶，亮宇油封董事長陳春甘表示，一個人走得快，一群人走得廣走得遠，感謝各界慷慨響應，一起將正能量傳遞給弱勢家庭。

碰一聲，大型長筒炮射出七彩彩帶，為「點亮愛心、寰宇共善-愛與您同在，2022年歲末送暖活動」揭開序幕，只見大肚區520戶關懷戶在志工協助下領取物資箱；這項在早在民國90年由亮宇油封發起的歲末送暖活動，愈辦愈盛大，立法院副院長蔡其昌、台中市社會局長彭懷真、市議員吳瓊華、張家銨、陳世凱以及市議員當選人曾威也共同見證這項社會善舉。

陳春甘表示，自己從小家貧，因而立志要做老闆才能有能力照顧更多人，和先生創業後即開始回饋社會，從廠址附近國中小學關懷做起，也是家扶中心助養人，更經常性捐棺，90年開始舉辦歲末送暖活動，去年開始才首度嘗試「揪團做好事」，一周年募集120萬贊助款，今年參與者更多，短短一天，150萬元贊助款就到位，還有20名團體、個人預約明年要加入，讓她相當感動。

這項活動，由有45年歷史的亮宇油封主辦與籌畫，大肚區公所協助提供520餘戶弱勢家庭名單、造冊聯絡領取物資，今年愛心物資近20公斤、塞滿一整箱，還加碼千元慰助金與法蘭絨被。

亮宇油封成立至今邁入第45年，專精車用、機械、航太等用途的油封研發製造，自創品牌「LYO」與OEM、ODM雙軌策略併行，行銷全球五大洲，今年也榮獲「第九屆鄧白氏2022台灣中小企業菁英獎」，並三度獲頒「國家品牌玉山獎」，以及獲台中市「金手獎企業」肯定！陳春甘長期贊助公益、捐助弱勢，今年亦獲選為台中市111年女力代表。