針對台南水情亮黃燈，高雄市長陳其邁今天受訪表示，目前高雄市水情正常，在高雄多元配套開發的水資源裡，水源裡面有再生水、伏流水、地下水，大概有70萬頓左右的水資源開發等待枯水時使用。

由於上游降雨偏少，國內規模最大的曾文水庫蓄水率僅剩2成7，台南也成為國內唯一進入黃色水情燈號的縣市，水利署南區水資源局全力調度，配合夜間減壓供水，供應民生用水為主的南化水庫，目前單日出水量管控在45萬立方米以下。

高雄市長陳其邁今天上午出席大樹區苦瓜節活動，媒體詢問台南水情亮黃燈，高雄水情狀況如何？陳其邁表示，高雄在前年同一時間，大概是40CMS，今年大概是17，曾文水庫蓄水率約27％，所以嘉義、台南明年可能會檢討休耕情形，目前高雄並沒有，經濟部召開第一次旱災會議，都非常密集注意大高雄及台南地區的水情。

陳其邁說，高雄水情現在正常，在多元配套開發的水資源裡面，水源裡面有再生水、伏流水、地下水，大概有70萬頓左右的水資源的開發等待枯水時使用，高雄也預作準備，在大泉淨水廠附近再鑿八口的深水井預作3.2萬噸水量準備。

若水情再持續探底，又沒有下雨，陳其邁強調也會在最短期間啟動應變機制，他呼籲大家節約用水，市府會根據水情狀況來做因應調整。