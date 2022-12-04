苗栗幸福旅遊節活動邁入倒數，民眾快把握機會將9月1日至12月4日的發票或收據至官網登錄，就有機會抽中Nissan休旅車、Gogoro電動機車、10萬元現金、iPhone 14 Pro手機、Coleman高級露營組、iPad Pro平板電腦及住宿券等千萬元大獎，最後一波直播抽獎將於9日下午2點在大湖酒莊登場。

苗栗縣長徐耀昌表示，自2022苗栗幸福旅遊節活動開跑至今，消費累積金額不斷創下高峰，感謝民眾踴躍參與「2022苗栗幸福旅遊節」活動，第3次抽獎也是最後1次的抽獎9日隆重登場，16日也將在苗栗縣政府文化觀光局前面廣場舉辦頒獎典禮，請大家5日前把握時間上網登錄發票或收據，祝大家幸運得獎。

縣府文化觀光局指出，民眾只要在5日前完成發票登錄，就有機會成為最後1次直播抽獎大獎得主，並且第1次、第2次直播未抽中的序號還有最後1次機會能參加抽獎，當天將抽出百份好禮的幸運得獎者。

最新活動訊息可密切關注活動官網「2022苗栗幸福旅遊節」(https://2022miaoli.jil.tw/)、「苗栗縣文化觀光旅遊網(https://miaolitravel.net)」及Facebook「苗栗玩透透(https://www.facebook.com/TourMiaoli／)」查詢。