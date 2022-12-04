台鐵匯集前後共14代的火車頭，包括蒸汽CK124、DT668火車頭，第1輛柴油火車頭R21與第1輛電氣的E101，還有文物車輛S318等共有14代各式列車。（吳建輝攝）

扇形車庫100歲了！國定古蹟彰化扇形車庫今年滿100週年，4日台鐵局舉辦「扇庫一世紀、世代同歡慶」慶祝活動，行政院長蘇貞昌、交通部長王國材、台鐵局長杜微、彰化縣長王惠美等人到場共襄盛舉，現場蒸氣火車頭CK124、DT668等台鐵14代各式列車排排站，吸引上千火車迷朝聖，共同歡慶扇庫百歲生日。

彰化扇形車庫一早湧入上千民眾，排隊隊伍綿延百公尺。（吳建輝攝）

彰化扇形車庫一早湧入上千民眾，排隊隊伍綿延百公尺，因為台鐵匯集前後共14代的火車頭，包括蒸汽CK124、DT668火車頭，第1輛柴油火車頭R21與第1輛電氣的E101，還有文物車輛S318等共有14代各式列車，排隊的火車迷手拿相機、手機苦苦等待，就是為了捕捉這百年難得的畫面。

行政院長蘇貞昌表示，很榮幸能夠參與扇庫百歲生日，從小搭火車長大的他，從屏東到台北讀書都是搭火車，當時沒有城市的喧囂，只有燒煤的味道，感謝過去百年歷屆台鐵同仁的努力與貢獻，從小的夢想就是爬上火車頭，如今當院長終於有機會坐上去看看，再度回憶當年思鄉的情感，回憶滿滿。

蘇貞昌表示，從小的夢想就是爬上火車頭，如今當院長終於有機會坐上去看看，再度回憶當年思鄉的情感，回憶滿滿。（吳建輝攝）

王國材說，彰化扇庫今年列為國定古蹟，未來彰化市鐵路高架化工程完工後，台鐵彰化機務段將遷移到花壇，但扇庫一樣會完整保留，蒸氣火車頭也都會在扇庫內動態保存，繼續留下台鐵百年發展的歷史，未來扇庫將作為鐵道文化園區，持續帶領台鐵改革，並確保員工權益。

會中蘇貞昌也肯定並感謝王惠美，表示鐵路高架化縣府願意承擔，承諾中央補助會大力支持，這是彰化人的期待；王惠美也說，感謝中央大力支持，彰化市鐵路高架化可行性評估已通過行政院核定，鐵道局正進行綜合規劃，進入實質開發階段，也希望中央能夠繼續支持，加速推動，

臺鐵局表示，慶祝活動從12月4日至10日為期1週，活動期間前來參觀的民眾，每日前500名進場者，可免費獲得限量「彰化扇形車庫百周年明信片」1份，每日款式不同，一共有7款，歡迎蒐集。