盧廣仲演唱會結束，立刻舉辦慶功宴。（添翼創越工作室提供）

盧廣仲3日成功完成「勵志的早晨 勵志的夜晚」一日雙場小巨蛋演唱會，體力驚人。慶功宴上，他坦言跟12年前相較「體感」不同，唱到晚上有「靈魂跟肉體分開」的感覺，覺得歲月不饒人，最後還好有撐過來。他也自豪「只要好好睡一覺，明天要再連續兩場也是可以。」甚至問恩師鍾成虎：「有沒有可能一天3場？」希望下次挑戰一日3場，激發更不一樣的勵志精神。

盧廣仲自從9月確診後，出現腦霧後遺症，走到廚房會想「我現在走到廚房要幹嘛？」每天早上吃營養補給品後，中午會忘了「我早上有吃嗎？」他最近在拍電影《他馬克的老闆》，「有兩三次台詞講到一半，突然腦筋一片空白，之前拍《花甲》沒有發生過，不知道是年紀大了還是腦霧。」為此他特別準備了提詞機，不料提詞機慢一拍，讓他困惑「負責提詞機的同事是不是睡著」，邊唱邊猜下一句「到底是什麼？」他也安排在台上頌缽傳導正能量，「我在家裡會聽頌缽的專輯，頻率是528赫茲，可以修復細胞」。

盧廣仲與恩師鍾成虎齊倒香檳塔，慶祝一日兩場攻蛋成功。（添翼創越工作室提供）

為何只有早場脫衣秀肌，晚場卻沒有？他直言「早起的鳥兒有蟲吃，這種型態的演出只有我會辦，是給早場來的歌迷鼓勵，也是隨機的」，強調脫衣服不是重點，想要傳達的是勵志熱血的氣氛。

大小Ｓ送上花籃祝福盧廣仲演唱會成功。（添翼創越工作室提供）

大小Ｓ送上花籃祝福盧廣仲演唱會成功。（添翼創越工作室提供）

結束小巨蛋兩場演唱會後，他今天只想在家跟外甥女玩，接下來要籌備台東跨年晚會，也確定將在明年4月將赴澳洲開唱，而高雄場也在洽談場地中。被問到大Ｓ送給他的花籃上寫著「農 開心的在舞台上玩吧」，小S也稱呼他「農」，他透露「農」是她們之前幫他取的小名，因為「我的願望就是耕田」。