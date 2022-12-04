45歲邱姓男子4日上午8時許，從屏東市方向行經路口時，直行往九如路一段方向行駛，疑因吊臂未降下，與電線拉扯導致號誌燈桿遭扯斷，所幸未波及其他人車，警方正調撥車道疏導交通，盡速排除障礙。
警方表示，大貨車沿屏東市忠孝路南往北方向直行中線車道，行經九如鄉外環道時意外扯下電桿，里港警分局立即派遣警力前往，並調撥車道交通指揮，同時通報潮州工務段及交通隊號誌小組前往維修。
里港警分局提醒，警方目前正於現場交通指揮疏導排除中，請用路人行經該路段減速慢行。
45歲邱姓男子4日上午8時許，從屏東市方向行經路口時，直行往九如路一段方向行駛，疑因吊臂未降下，與電線拉扯導致號誌燈桿遭扯斷，所幸未波及其他人車，警方正調撥車道疏導交通，盡速排除障礙。
警方表示，大貨車沿屏東市忠孝路南往北方向直行中線車道，行經九如鄉外環道時意外扯下電桿，里港警分局立即派遣警力前往，並調撥車道交通指揮，同時通報潮州工務段及交通隊號誌小組前往維修。
里港警分局提醒，警方目前正於現場交通指揮疏導排除中，請用路人行經該路段減速慢行。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。