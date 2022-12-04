吊臂忘了降，貨車司機扯下電桿阻交通。(警方提供)

吊臂忘了降，貨車司機扯下電桿阻交通。(警方提供)

45歲邱姓男子4日上午8時許，從屏東市方向行經路口時，直行往九如路一段方向行駛，疑因吊臂未降下，與電線拉扯導致號誌燈桿遭扯斷，所幸未波及其他人車，警方正調撥車道疏導交通，盡速排除障礙。

警方表示，大貨車沿屏東市忠孝路南往北方向直行中線車道，行經九如鄉外環道時意外扯下電桿，里港警分局立即派遣警力前往，並調撥車道交通指揮，同時通報潮州工務段及交通隊號誌小組前往維修。

里港警分局提醒，警方目前正於現場交通指揮疏導排除中，請用路人行經該路段減速慢行。