Floyd Mayweather is currently trying to purchase an NBA team, he already offered $2 Billion to buy one of the NBA franchises💰😳 pic.twitter.com/Q8jOe3xpAJ — Daily Loud (@DailyLoud) December 3, 2022

退役拳王梅威瑟（Floyd Mayweather Jr.）要爭取成為NBA老闆了，梅威瑟說：「我正準備要買NBA球隊，和我的合夥人布蘭特強生（Brent Johnson），我們計畫一段時間了，可能是西雅圖、拉斯維加斯的新球隊，或者是現有的一支球隊。最初我們開價稍微高於20億美元（新台幣611億）。我有那麼多錢嗎？當然我有，但這不是一朝一夕能完成的。」

對於職業拳王來說，最合適的主場當然是拉斯維加斯，但是NBA總裁席爾佛（Adam Silver）去年表示擴編新球隊的25億美元加盟金「太少了」。籃網老闆蔡崇信當初以23.5億美元買下球隊，現在籃網價值已經超過30億美元。

梅威瑟當然也沒那麼多錢，他仍需要一個投資團隊。湖人球星詹姆斯（LeBron James）也多次表達過想要買球隊當老闆，希望的地點也是拉斯維加斯。總裁席爾佛前陣子提到擴編計畫的優先度比較低，聯盟打算先解決轉播合約與勞資協議方面的諸多問題。

倘若梅威瑟要買現有的球隊，目前有意出售的是鳳凰城太陽隊。老闆薩沃爾（Robert Sarver）因為管理不善，爆發種族歧視與性別不友善的案件，遭到聯盟罰款1000萬美元。儘管席爾佛樂見聯盟出現另一位黑人老闆，但梅威瑟本人的問題很大，他曾因家暴案入獄、歧視同性戀，其他老闆未必會接受讓他持有球隊。