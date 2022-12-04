前導國際匯市小紅旗的美元指數，近周來跌勢明顯，一跨進12月還下挫至105大關以下，12月2日來到104.553 。外資匯市交易商分析，推倒美元指數的黑手綜歸還是聯準會對於「利率調整速度」的說法。法國巴黎銀行財富管理指出，美國聯準會在12月的利率決策會議上，會將升息預期由原本市場預估的75個基點下調至50個基點，並在2023年2月的會議再升息50個基點，使最終利率達到5％。

美元指數在12/2繼滑到104.553，距離今年9月的114，跌幅高達8.3％，法國巴黎銀行財富管理投資團隊認為，以目前經濟環境看來，114應該就是最高峰了。惟，考慮到2023年的全球經濟衰退的風險增高，市場上不時會出現似真似假的壞消息，抱緊美元仍是市場共識，看空非美貨幣到明年初的空頭部隊絕不放手，美元短期不太可能出現大幅度的拋售。

強勢美元不再主導國際匯市，歐元會是受益最大的非美貨幣，渣打銀行財富管理分析，歐元兌美元12/2突破200日均線、以及1.0515阻力價位。創2021年6月以來歐元首次明顯站上200日均線走勢。

渣打銀行財富管理指出，雖然技術走勢顯示該貨幣組合可能呈現超買跡象，但近期的交易動能讓歐元在吸飽人氣下，挑戰1.0745 阻力位。但是，法國巴黎銀行財富管理仔細估測匯市的偏好，美元指數有可能在3個月內重新回到110，建議不要只一昧看貶美元、搶進非美貨幣，美元前景最可能的是「在更長期的時間內」保持彈性。

法國巴黎銀行財富管理投資團隊指出，一旦美元指數回彈至110水準，也表示歐元兌美元有可能在接下來的幾個月內再度測試價平的水位，歐元區在本季度可能已經陷入衰退，該地區的商品貿易順差已收窄至持平水準，主要原因為能源價格高漲，儘管歐元區19國同時面臨俄烏戰爭引爆的能源和通膨危機，經濟陷入衰退的疑慮與日俱增。