九合一選舉民進黨大敗，東華大學教授施正鋒今天表示，頭號戰犯應該是一手壟斷提名的蔡英文，民進黨候選人金玉其外、敗絮其中，選民當然敬謝不敏。此次選舉癥結在於蔡英文的權力傲慢，以為總統連任獲得817萬選民的託付，豪賭這回選舉是對她的信任投票。「威脅百姓的政府當然翻車」。

民進黨在這回九合一選舉重挫，比4年前的表現還糟，北部從新竹、桃園、到基隆全部失守，只保住嘉義以南、及澎湖等5縣市。儘管如此，民進黨迄今並未認真檢討挫敗的原因，各派系忙著找戰犯，怨天怨地，就是不檢討自己。

施正鋒指出，雖然中常會在選後成立「大選檢討小組」，誓言將會從各領域面向積極檢討、虛心傾聽民意，召集人鄭文燦也表示，檢討反省並無上限，從提名、輔選、政策主張到執政表現都可以檢討；然而，由於是自由參加，可見應付了事。

他說，蔡英文總統在第一時間辭去黨主席，儘管強調民進黨有許多需要深刻檢討反省的地方，因此未讓台灣人民再次感動、贏得人民的託付，然而，話鋒一轉「雖然中央執政很努力」，可見死鴨子嘴硬，不願承認任何錯誤。

此外，小英在選後與民進黨台北市長候選人陳時中團隊於官邸餐敘，根據與會者轉述，總統表示「人民不希望民進黨獨大」，事不關己，而先前擔任政策小組召集人的立委管碧玲也附和，認為與人民希望「（政黨）平衡」有關，輕描淡寫。

施正鋒表示，如果以政治市場的競爭過程來看，地方選舉還在高調「抗中保台」，除了深綠支持者或許含淚投票，邊際效用已經趨近零；任憑側翼網軍烏賊戰、潑髒水，令中間選民厭惡、年輕族群卻步。

他說，事實上，頭號戰犯應該是一手壟斷提名的蔡英文，候選人金玉其外、敗絮其中，選民當然敬謝不敏。盱衡世界上的民主政黨，不可能坐視黨魁一手把持候選人的產生；試想，美國先前期中選舉，要是拜登總統以防止跛腳為由，硬是指定紐約、芝加哥、或洛杉磯市長候選人，早就被笑死。

雖然陳時中競選總幹事吳思瑤委婉指出，敗選「可能」與提名關係有關係，但他認為，民進黨祕書長林錫耀卻以屏東險勝幫小英沒收初選遮羞，委實有愧創黨的「民主進步」初衷。民進黨政府粉飾太平漂亮的總體經濟表現數字、忽略紓困涓滴不到的弱勢者所感受的強烈相對剝奪，再加上高端疫苗採購疑雲，就是只會怪罪「大環境不佳」，當然重蹈「討厭民進黨」的覆轍。

施正鋒強調，癥結在於蔡英文的權力傲慢，以為總統連任獲得817萬選民的託付，豪賭這回選舉是對她的信任投票。然而，此番不只是投票率6成創新低，民進黨只獲得474萬張票，不到6成，選民顯然不接受裹脅。大環境不利舉世皆然，派系傾軋則是恆常，而領導者領導力才是關鍵。