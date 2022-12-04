Amanda（左起）、米可白、曾國城、宇珊、巴鈺、陳瑋薇及丁寧。（衛視中文台提供）

米可白近日在衛視中文台《一袋女王》分享捨不得斷捨離的珍藏品，其中包括她與初戀男友的合照，她說這張照片自己一直都還留著，沒想到大家爭相看她初戀男友長相，看完還大讚初戀男友很日系，長得很像瀧澤秀明，卻沒人想聽她說故事；她表示當初對方每周都騎半小時機車到家裏買餅，付錢時還在紙鈔下偷塞紙條，覺得他很有心於是決定在一起，沒想到就在她決定北上當「姊姊」時，對方卻突然說要分手。

幾年後，米可白跟對方再次聯絡上，男生才說當時是覺得米可白有一天會變明星，怕耽誤到她的前程所以才選擇分開。後來兩人持續保持連絡，也約定好如果兩人老了，而且都沒有伴就互相照顧對方，沒想到主持人曾國城此時突然放了個冷箭說：「妳已經有一次婚姻紀錄了耶」，讓米可白哭笑不得趕緊說：「就相伴而已！」

米可白另一個至今都捨不得丟的就是孫淑媚首張專輯卡帶，米可白說自己小時候很喜歡孫淑媚，所以11歲那年拿零用錢買下的人生的第一個卡帶，買下後每次跟媽媽做餅時，就要求一起聽，這對她來說也是母女倆相處的回憶。

後來米可白進入演藝圈，一直沒機會跟孫淑媚碰到，直到有次方文琳邀她參加路跑活動，到了現場才知道方文琳也邀請了孫淑媚，起跑時她故意黏著孫淑媚一起跑，活動後兩人的合照更讓米可白開心不已。在曾國城的鼓勵下，米可白也現場哼了一句卡帶裡〈約束〉，米可白表示這是她和媽媽的最愛，只是沒想到米可白一唱完，眾人傻眼表示完全聽不出來是台語歌，曾國城也笑說：「攝影師都醒了，我覺得效果滿好的！」讓米可白臉上頓時三條線。