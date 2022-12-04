新進人員執行閃燃櫃訓練。（消防局第三大隊提供）

新生游勝傑與父親九份義消副小隊長游治平。（消防局第三大隊提供）

新北市消防局第三救災救護大隊今（4）日辦理「111年39期新進人員拜師受業儀式」，7位報到的新生分別交由7名指派的師傅一對一指導授業，除了象徵經驗傳承外，也賦予每一位菜鳥蛻變為鳳凰的契機。

每年10、11月為警專消防安全科應屆畢業生分發的時間，也補充新北的消防戰力，讓這群學生蛻變為真正的消防人員。本次共有7名畢業生分發到第三大隊，為將消防倫理、專業精神傳承下去，大隊特別辦理拜師受業典禮，由7名資深隊員擔任師傅的角色，一對一傳授經驗。

另外，考量新進人員尚未熟悉消防職務與技能，故10月31日至11月20日辦理集中訓練，內容包含有救災救助戰技、緊急救護技術、其他基本職能、消防倫理等項目，希望新人能快速進入消防大家庭獨當一面。

其中一位新生游勝傑，因父親是義消，從小對於消防耳濡目染，崇拜消防員救火英姿，在父親的鼓勵下，毅然報考警專，並順利通過消防特考，成為夢想中的消防員，扛起守護新北市民生命財產安全的重責大任。

第三大隊大隊長黃弟勝表示，專39期新生於今年10月加入三大消防的大家庭，依消防的傳承都會指派身經百戰的資深學長來擔任師傳，指導新進同仁各項救災救護技能及業務的執行，能讓他們即早適應消防工作，勝任各種救災救護及業務，並發光發亮，更成為個人的榮耀與昇華。