有些女生希望嫁入豪門翻轉人生，但有些人則喜歡靠自己爭取一切，塔羅牌老師艾菲爾在臉書發文點名4星座女，摩羯女、天秤女、雙子女、獅子女不需嫁入豪門，也能憑著自己的能力賺進大把鈔票，而且她們也很會挑選另一半，結婚後一樣過得幸福美滿。

▍第四名：摩羯女

摩羯女一直都是縱橫職場的女強人、事業狂，工作時非常專注，了解賺錢的方法，假日如果有空，更會學習新知識與第二專長，結婚前自己就有存款、有房有車，完全不用靠豪門；當然摩羯女也很會選老公，不上進、沒有前途的對象，摩羯女可是不會嫁的，因為結婚之後夫妻可以一起打拚，就算對方並非富二代，摩羯女還是可以享受貴婦生活。

▍第三名：天秤女

天秤女的氣質與魅力是眾所皆知的，天生自帶優雅氣韻，很有品味，知道怎麼打扮才是最適合自己，加上與人為善、八面玲瓏的性格，在人際關係上很少會吃虧，為事業帶來正面影響，天秤女如果結婚後不打算工作，對象也能體諒與尊重，甚至還會把薪資都上交給天秤女，善於交際、能力又強的天秤，還能贏得公婆喜愛，如此完美的她們，不用靠嫁入豪門，憑自己就能闖出一片天。

▍第二名：雙子女

雙子女聰明伶俐，特別討人喜歡，搞定另一半及婆家不是問題，尤其雙子女懂得利用撒嬌優勢，讓伴侶乖乖聽話丶主動做家務，因此婚後也非常輕鬆，經濟方面，事業心強的雙子女能輕鬆應對，也願意嘗試新事物，因此頗得老闆賞識，加上她們對理財相當有一套，有辦法小錢變大錢，輕輕鬆鬆利用錢滾錢的方式存到好幾桶金，即便不嫁豪門，自己就有富貴命。

▍第一名：獅子女

獅子女天生有富貴命，伴侶不需家財萬貫，獅子女的事業就足以讓家庭生活無虞，加上本身很有天分又努力學習，往往在職場上有貴人提攜，婚後在事業上不需花太多心思，輕鬆應對更能享受生活，加上獅子女的伴侶通常很貼心，能幫忙家務又能帶孩子，只需專注於自己熱衷的興趣上，把想做的事做好即可，特別好命。