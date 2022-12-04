為進一步豐富商業養老金融供給，滿足多樣化養老需求，大陸銀保監會日前發佈通知，決定自2023年1月1日起，展開養老保險公司商業養老金業務試點，試點期限暫定1年。參與試點的4家養老保險公司為中國人民養老保險公司、中國人壽養老保險公司、太平養老保險公司與國民養老保險股份有限公司。具體試點區域涉及到北京市、上海市、江蘇省、浙江省、福建省、山東省、河南省、廣東省、四川省、陝西省等10個省市。

據了解，大陸的商業養老金業務採取帳戶與產品結合模式，為個人建立資訊管理帳戶，提供不同期限、風險水準、流動性的商業養老金產品，建立「鎖定養老帳戶＋持續養老帳戶」的雙帳戶組合，兼顧鎖定養老資金長期投資和個人不同年齡階段流動性的需要。

根據《人民日報》報導，因此產品提供定額分期、定期分期、長期（終身）年金化領取等多種領取安排，並可提供一定的身故、意外傷害等附加風險保障。

至於商業養老金業務與個人養老金的主要區別是什麼？大陸銀保監會相關部門負責人說，商業養老金是個人自願參與，市場化、法治化運作的養老金融業務，透過商業養老金帳戶長期累積養老金，且個人參與不享受相關所得稅稅收優惠政策。