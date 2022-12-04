一名在土耳其擔任空姐的正妹Sevval表示，原本和她在土耳其生活的台灣男友最近回台灣服兵役，所以她跟著來台灣，直呼自己很幸運，因為土耳其男生要當兵6個月，相比之下她只要等男友4個月，目前她來台已1個月，最喜歡吃的食物是木瓜，她說「我從來沒有吃過，實在太好吃了」。

不要鬧工作室昨（3）日於YouTube上傳最新影片，來自土耳其伊斯坦堡的Sevval表示，16歲那年在朋友聚會中，認識一名台灣男生，因對方土耳其話說得非常流利，讓她印象深刻，深入了解後才知道，這名台灣男生在台灣念完國中後，就自己一個人飛到土耳其生活。

Sevval指出，當年彼此的年紀都還很小，只把對方當好朋友，沒想過要進一步交往，但多數的土耳其女生都喜歡亞洲男生。直到大學畢業，她鼓起勇氣向這名台灣男生告白，兩人交往至今已2年半。

Sevval說，某天男友突然告訴她必須要回台灣當兵，她得知只需要當4個月，立刻向男友表示，願意一起回台灣等他服完兵役，男友認為等4個月太久，勸她留在土耳其，但Sevval說土耳其的男生當兵是6個月，和台灣的4個月相比，她直呼「我覺得我很幸運，不需要等這麼久」。

Sevval表示，來台灣一個月，最喜歡吃火鍋和珍珠奶茶，最讓她驚豔的是台灣水果，尤其是木瓜，「我從來都沒吃過，實在太好吃了」。