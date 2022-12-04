在金大電機系及社工系學生協助下，啟發學童對科學的興趣。(圖／金大提供)

參與科學營隊的學童在愉快環境下，培養實作與創新的能力。(圖／金大提供)

為了讓國小學童對AI人工智慧有更深入的認識，並動手實作AI自駕車，國立金門大學日前攜手金門地區各國小舉辦了20場「人工智慧真有趣－金門縣國小學童AI自駕車實作科學營」科普活動，總計有500名學童報名參加，反應熱烈，每位小朋友都收穫滿滿。

金大表示，AI自駕車是全球人工智慧最新且最重要的應用，這次的AI科普活動由金大郭昭宗教授及童小珠教授共同主持，並在電機工程系及社會工作系的學生協助下，陸續在縣內各國小展開。至於課程內容則包括AI基本原理及應用、人臉與語音辨識體驗、闖關遊戲、自駕車實作等。許多參與科學營隊的學童在愉快環境下，經由闖關遊戲、小組自駕車實作及競賽，培養實作與創新的能力。

金大電機系主任李金譚表示，AI人工智慧已經融入現代人的生活中，電機系除開設許多人工智慧相關課程，並成立智能機器人研究中心、智慧無人機產業研究中心等單位培育人才，深獲各界高度肯定。

此外，金大電機系學生每年參加國內外競賽都獲得許多大獎，例如2022年參加教育部主辦的「國際智慧機器人運動大賽」，榮獲2金2銀2銅2佳作的佳績，獎牌總數為參賽隊伍之冠。李金譚說，這次AI自駕車實作科學營之舉辦，主要目的是讓國小學童有機會及早接觸AI新知，鼓勵學童動手做、做中學，勇於嘗試並主動解決問題。

計畫主持人電機系郭昭宗教授則指出，該活動藉由科學營生動趣味之互動模式，啟發學童對科學的興趣，將影響人類生活甚鉅之AI科學新知與應用推廣至金門各國小校園，縮短金門地區資訊教育之數位落差，並善盡大學的社會責任。