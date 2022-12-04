台61線西濱快速公路曾文溪橋新建工程預計2028年完工。(台南市工務局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市政府向中央爭取新建台61線西濱快速公路曾文溪大橋，歷經疫情影響、原物料價格飆升等因素干擾，終於在上個月完成工程發包，今天報開工，預計2028年完工，屆時將完成大台南地區四橫三縱高、快速道路路網的最後一塊拼圖。

工務局指出，一直以來，台61線西濱快速公路南下進入原台南市區，都是下十份交流道，繞行市道173線再轉國姓大橋，形同「繞了一大彎」後才南行，南市府向中央爭取核准新建曾文溪大橋，交通部公路總局上個月完成工程發包，今報開工。

工務局指出，「西濱快速公路曾文溪橋新建工程」總長度約3.38公里（橋長約3150公尺，路堤約23 0公尺），橋寬為22.8至32.7公尺，經行政院核定總工程經費96.27億元。

市長黃偉哲表示，地方期盼曾文溪大橋早日完工通車，不僅台南民眾到台南市區不必再擠在假日車流很多的國姓大橋，外地民眾也可直接到達台南市安南、安平及中西等區，節省很多時間。為配合西濱快速公路曾文溪橋建設，包含市區最重要的台江大道（2-7-60M道路）也已開闢到曾文溪南岸堤防以便銜接。

工務局表示，曾文溪橋要銜接的2-7台江大道，從十幾年前開始陸續施作，慢慢拼湊串接台61線西濱快速公路與台17線、國道8號及台86線路網拼圖。考量安全及曾文溪口開闊的地景及自然風光，也爭取橋梁結構防海風鹽害潮水侵襲並在景觀效果採橋型、塗裝或光雕等方式展現，適時帶入地方意見及生態文化特色，讓市民可以停下來佇足觀賞河川之美及台江國家公園的壯闊。