日法混血女星雷艾美擁有陽光美麗的笑容和獨特的優雅氣質，平時熱愛路跑運動的她，還有著「路跑女神」的封號，曾參與《全明星運動會》第二季錄製，又為她圈了不少粉絲，日前她迎來34歲的生日，在IG曬出泳裝福利照寵粉，凹凸有致的極品身材，帶給粉絲無比驚喜，高呼：「總是創造出美麗畫面！」

雷艾美2日在游泳池畔拍照，可見她穿著黑色綁帶式比基尼，露出黝黑皮膚和健康緊實的身體線條，其中肚子還可見明顯的腹肌線條，搭配自信笑容顯得相當迷人；另一張照片，她則背對鏡頭秀出光滑美背，並做出一手插腰、另一隻手抓住三角褲不放的性感Pose，使粉絲很難不注意到，幾乎整顆渾圓的屁股蛋直接現形。

雷艾美此前曾透露此行是來新加坡旅遊，此次PO文她也在貼文讚美當地的好天氣：「Good weather in SG」，並稱經常有人好奇問她：「怎麼那麼瘦？」，對此，她也大方回應：「快比賽了有在練啊！」，一番自信發言搭配美照狂吸1.4萬人點讚朝聖，紛紛在底下留言：「完美的臀，這種美無法用言語來形容」、「女神請受我一拜美呆了」、「我看到了正圓，這不是人類該有的線條 」、「等太陽等到睡著曬日光浴太舒服了」、「完美第一尻！」