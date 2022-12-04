由財政部及合作金庫等單位主辦，一起在臺南市舉辦的財政部今(111)年統一發票盃暨國民法官新制路跑活動，今(4)日計有萬人熱鬧響應，整個活動於各項比賽佼佼者，全部獲得頒獎之後，圓滿畫下句點。

今日早上五點起，111年統一發票盃暨國民法官新制路跑，於臺南市政府西側廣場及西拉雅廣場熱鬧開跑!

由財政部蘇部長建榮、司法院許院長宗力、合庫金控雷董事長仲達、臺南市政府市長黃偉哲，以及立法委員郭國文、陳亭妃等人帶領下，萬名跑者一起健康向前跑，也以實際行動，支持並鼓勵民眾參與「捐發票做愛心」!

財政部統一發票盃路跑活動舉辦至今已邁入第13年，今年全國僅舉辦此一場，由財政部與合庫金控共同主辦，並特別結合司法院一起為明(112)年正式上路的國民法官新制起跑，除3K休閒組外，還有21K半馬組及12K挑戰組，賽事路線也特別安排跑進安平港管制區，吸引眾多跑者熱情響應。

該活動主題「愛心FUN雲端 國民法官GO」，呼籲大家消費時除了要主動索取統一發票，更鼓勵民眾下載財政部統一發票兌獎APP，利用載具儲存雲端發票及使用社福團體捐贈碼捐贈雲端發票，用愛心幫助弱勢團體，並邀大家一起為明年1月1日即將上路的國民法官新制起跑。

在活動現場由國稅局、合庫金控及司法院等行政機關設置攤位，提供多項闖關遊戲、有獎徵答，以及行動支付結合雲端發票體驗，更精心安排舞台節目及抽獎活動，讓參與民眾滿載而歸。

財政部暨所屬單位、司法院、合庫金控等共同努力及跑者的熱情參與發揮愛心之下，共募集發票728178張，全數捐贈給「社團法人台南市癲癇之友協會」、「社團法人台南市智障者福利家長協進會」、「社團法人台南市火炬勵進會」、「社團法人台灣黃絲帶愛網關懷協會」及其他各地等20個社福團體。