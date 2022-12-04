日本文化深受台人喜愛，更是台灣人出國旅遊第一選擇，而日人也對台灣文化深感興趣，但不少台灣習慣卻讓日本人忘之卻步。一名嫁來台灣長達11年的日本女性愛子，就表示台灣餐桌上一個習慣，讓她實在難以理解。

愛子在綜藝節目《小明星大跟班》分享自己來台後最無法適應的幾件事，其中一件事就是台灣人用餐後的「打包」習慣。她表示，自己當初來台目擊的時候頗為震撼，打包一般食物還能夠理解，但竟看到台人在打包火鍋吃剩的湯底裝在塑膠袋裡面，就這樣拿回家。

嫁來台灣11年的日本人愛子表示，看到台灣人會打包火鍋湯底，還用塑膠袋裝，實在無法理解。(圖／小明星大跟班YouTube)

愛子說，當下她覺得很納悶，為什麼垃圾還要這樣處理。原來是日本人吃火鍋並沒有打包習慣，尤其是將熱湯裝在塑膠袋的行為，更普遍認為是不衛生的，因此店家考量到食安疑慮，基本上不會允許客人外帶，否則若出事恐賠不完。

曾擔任過導遊的命理師詹惟中補充，日本店家非常重視聲譽，加上當地流行吃生食，所以特別注意食品衛生，就連客人想要多帶點鹽巴、辣椒等，通常也不會答應。