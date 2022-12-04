金字碑古道為日韓貴賓今日造訪行程，日本宮城偶來步道共有4條步道，其中奧松島步道將與金字碑古道締結為友誼步道。（新北市觀旅局提供）

第四屆亞洲步道大會徒步嘉年華首度在台舉辦，今在猴硐遊客中心揭幕，新北市長侯友宜與台灣千里步道協會接待日本宮城縣代表團、韓國濟州偶來基金會、韓國步道協會代表進行交流儀式，安排百年里山淡蘭古道長路慢行，參與新北市猴硐金字碑古道徒步嘉年華，希望能奠下日本宮城偶來步道與金字碑古道友誼步道締結基礎，加深國際步道路網串聯，讓先民拓墾的百年山徑開創下一個百年歷史。

侯友宜說，走金字碑古道可以看到美麗的基隆嶼以及雙溪漂亮的山嵐，尤其瑞芳有很多的歷史軌跡，從猴硐到三貂嶺隧道、到牡丹的雙百年環線，看見煤礦產業當年蓬勃的發展，那是帶動台灣經濟起飛的黃金歲月，所以新北市在觀光休閒產業不斷的推動。

侯友宜表示，尤其在疫情舒緩後，謝謝日本、韓國來的代表團，願意跟新北市建立起友誼的橋樑，讓友誼變成我們國際觀光休閒大家結盟的一個好地方，藉今天的徒步嘉年華會，也歡迎觀光旅客都能夠到新北市來走一走。

新北市觀旅局表示，亞洲步道大會前幾屆在韓國濟州島、日本鳥取縣舉辦，今年亞洲步道大會1日至5日在台灣舉行，淡蘭古道為台灣國家綠道之一，範圍橫跨北台灣4個縣市，隨著國境解封，國際旅客陸續來台旅遊，而金字碑古道的生態環境適合山林旅遊，同時也承載台灣百年歷史，無疑是最合適推薦給國際友人的友誼步道。

猴硐也串連牡丹、三貂嶺聚落形成雙百年環線的重要觀光旅遊帶，新北市也持續透過這些環境整合古道、鐵道、鐵馬的低碳旅遊，讓世界各地的旅客感受山林的魅力。