金門傳統聚落或田野間常可見碑碣矗立，皆默默見證著各時期的歷史變遷。(圖／金門縣文化局提供)

為增進民眾對於文物之保存意識，並推動碑碣文物的普查概念，金門縣文化局將於12月17日(六)辦理「金門縣50年以上碑碣文物普查工作坊」，針對碑碣類文物概述、普查倫理、文物材質等題目，進行一整天的工作坊課程，歡迎有興趣的民眾於12月8日前踴躍報名參加。

「金門縣50年以上碑碣文物普查工作坊」將邀請逢甲大學歷史與文物研究所李建緯教授、國立臺灣歷史博物館黃茂榮助理研究員、臺南市文化局文化資產科學檢測研究中心林秋婷博士及金門文史學者陳炳容博士，針對碑碣類文物概述、普查倫理、文物材質等題目，使與會民眾能透過理論及實務的課程內容，深化對於金門在地碑碣文物之保存意識。

文化局表示，金門位處閩南，地方雖小，但歷史淵遠流長，歷代均有文官武將的豐厚事蹟。除了延續閩南文化傳統，近代更融入20世紀初期的僑鄉文化及民國38年後軍管時期的軍事風貌。金門保存有最完整且數量最多的閩南傳統聚落、僑匯時期洋樓建築、重要戰地史蹟，文化底蘊深厚。金門傳統聚落或田野間常可見碑碣矗立，其類型及數量眾多，皆默默見證著金門各時期的歷史變遷，對於島鄉歷史的詮釋具有重要意義。

文化局指出，2022年度委託浯江歷史田野工作室執行「金門縣50年以上碑碣普查建檔計畫」，以期藉由碑碣文物普查與登錄建檔，掌握碑碣狀況及價值，並透過本次工作坊之辦理，培育具備文物保存意識、文化資產素養之人才，增進管理維護觀念及文物保存能量。

文化局提醒，該活動訂於12月17日上午9：00至下午17：10、假金門縣文化局（演藝廳三樓會議室、文化局碑林）辦理，歡迎在地鄉親、有興趣之文化工作者及民間團體報名參加，報名截止日為12月8日，課程資訊及報名請至https://forms.gle/QmDZKzeMWxhtF4ts9填寫表單、或電洽082-313456（分機19、張小姐）報名。