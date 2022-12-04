55歲八點檔女星丁國琳，日前在節目中自爆，懷孕八隔月時透過報紙才知道男友劈腿，且不只一位，當下她也決定立刻放生男友，獨自扶養女兒，而她更在節目中爆出曾經有位已婚八點檔男星追求她多年。

丁國琳日前在節目《小姐不熙娣》中，先是揭露八點檔緋聞內幕「譬如拍戲時，我們一定要很愛那個人，所以常看到(新聞)緋聞就是，某八點檔男、女主角天雷勾動地火，私下也擦住火花，甚至結婚後，各自演戲又愛上各的人」隨後，她透露「在圈內我有一個綽號叫做『發電機』，因眼睛會發電。」並提到，過去拍攝八點檔期間，有許多男星追求過她「他們(男星)會私下約我出去，但是我從來沒出去過」。

另外，她補充說：「有比我小(年紀)的，也有比我大的。」更表示，有男星一追就是好幾年，緊接著主持人小S追問為何不給對方機會時，丁國琳語出驚人回應「可是他已婚啊！」聽到後才讓現場來賓恍然大悟，表示相當震驚。

事實上，丁國琳是1993年被孫建平延攬以歌手出道，之後演出《台灣霹靂火》才受到矚目，隨後在許多經典八點檔《家和萬事興》、《天下女人心》、《天之驕女》等劇中飾演反派，精湛的演技讓觀眾對她又愛又恨，更讓她擁有「壞女人專業戶」的稱號。