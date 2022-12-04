印尼東爪哇省（East Java）的塞梅魯火山（Semeru）今（4）日噴發，畫面顯示大量灰白火山灰衝向5萬英呎（約15公里）天空，當局已經將警戒升至最高級、並且疏散附近居民。日本氣象廳稍早表示，正在監控火山噴發是否會在日本引發海嘯，如果發生海嘯，海嘯最快在日本當地時間下午2時30分（台灣時間4日下午1時30分）波及沖繩縣宮古島及八重山地區，不過氣象廳後續指出，潮位沒有明顯變化。

Gunungapi Semeru kembali muntahkan Awan Panas Guguran (APG) pada hari Minggu (4/12) sejak pukul 02.46 WIB, dengan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal ke arah tenggara dan selatan setinggi kurang lebih 1.500 meter di atas puncak. #Semeru #APG pic.twitter.com/v3mtSR4ILW — BNPB Indonesia (@BNPB_Indonesia) December 4, 2022

綜合路透社、日本放送協會（NHK）報導，印尼爪哇島的塞梅魯火山於當地時間今日凌晨2時46分噴發，向高空噴出1.5公里高大量灰白火山灰，日本氣象廳另外監測到火山灰衝向5萬英呎高空，迫使當局警告居民遠離火山爆發地點。

印尼東爪哇省（East Java）的塞梅魯火山（Semeru）4日噴發，大量灰白火山灰衝向5萬英呎（約15公里）天空。（圖／美聯社）

印尼國家災害應變總署（BNPB）也警告火山熔岩可能引發危險，呼籲民眾不要在火山噴發中心5公里內進行活動，並且遠離河邊至少500公尺。

日本氣象廳隨後表示，正在監控火山爆發是否會在日本引發海嘯，氣象廳指出，如果引發海嘯，海嘯最快會在當地時間下午2時30分抵達沖繩縣的宮古島及八重山地區。

與地震引發的海嘯不同，火山大規模爆發時，潮位可能因為氣壓突然改變而上升。

印尼國家災害應變總署並未立即回應日本氣象廳的警告，不過氣象廳後續表示，截至日本時間下午2時54分（台灣時間下午1時54分），日本國內外並未監測到明顯的潮位變化。

印尼國家災害應變總署指出，當局已經發放口罩給當地居民，原本應變總署表示火山活動仍處於第三級，不過隨後將火山活動警告級別上調至最高的第五級，當局也已經開始疏散居住在火山附近的居民。

印尼東爪哇省（East Java）的塞梅魯火山（Semeru）4日噴發，火山灰掩蓋天空。（圖／路透社）

當地志工阿爾菲安托（Bayu Deny Alfianto）表示，自清晨起多數道路已被封閉，現在天空降下火山灰，覆蓋山地景色。他說塞梅魯火山仍在小規模噴發，目前當地正在下雨。

印尼一共有142座火山，是全球最多人口居住在火山近距離範圍內的國家，約有860萬人口居住在距離火山10公里內。