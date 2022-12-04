為了讓在台荷蘭人學習母語，荷蘭在台辦事處透過台北市教育局尋得教學場地，現荷蘭在台學校學生每逢周六上午，都能在日新國小學習荷蘭語，兩校日前更一同慶祝荷蘭傳統節日「聖尼古拉日（Saint Nicholas' Day）」。台北市教育局4日指出，期待台北市各校未來有更多、更蓬勃教學及交流活動，培養學生多元文化及國際理解素養。

台北市教育局說明，荷蘭在台辦事處於去年與台北市教育局接洽，希望在台荷蘭人利用休假期間接受母國教育，讓他們身處台灣能不忘本，故媒合日新國小提供教學場地，讓荷蘭在台學校學生每周六上午能一同學習荷蘭語及文化。

該校也參與日新國小闖關活動，協助設置挑戰闖關暨服飾及文物展，台北市教育局表示，學生可於活動中與荷蘭在台學校教師互動、口語對話，並實際體驗荷蘭傳統服飾及木屐，對於促進國際文化交流並延伸學生學習觸角，具指標性意義。

由於新冠肺炎疫情影響，兩校近期才藉聖尼古拉日辦理正式合作活動。台北市教育局介紹，根據荷蘭傳統，孩童會在聖尼古拉日當天獲得禮物，兩校共同參與具有祝福及感恩意義的節日，對師生而言具非凡意義，期盼未來能將這種合作模式擴散至台北市各校。