嘉義市政府消防局今天於中央廣場辦理防災宣導活動，大小朋友透過闖關遊戲的，了解正確的避難、逃生等安全知識；市長黃敏惠已責成消防局明年編列900萬元預算，全面擴大補助安裝對象，積極達成100％安裝政策目標，打造嘉義市成為安全的宜居城市。

嘉義市副市長陳淑慧表示，市府偕同國立雲林科技大學執行深耕計畫，喚起社會大眾對防災意識的重視，增進市民防災意識及能力，災害來臨時可以自救、互助，有效減少生命財產損失。

陳淑慧進一步指出，市府多年來積極運用「公彩基金」，結合社會各界善款，積極推動全市住宅安裝火災警報器，自2020年5月1日起，全市新建住宅建築物一律強制要求每層樓均需設置住警器，市長黃敏惠更責成消防局2023年編列預算900萬元，全面擴大補助安裝對象，積極達成100％安裝政策目標，打造嘉義市成為安全的宜居城市。

市府消防局強調，住警器要安裝在正確位置才能長期正常運作，發揮功效，因此堅持招標採購「2600毫安培高長效電量」、「兩顆螺絲確實固定」及「專業廠商到府服務」的住警器，由消防人員與承包商到府逐戶確實安裝，貼心且令民眾安心的服務，榮獲2021年「政府服務獎」的肯定。

市府消防局表示，除了落實推動居家防火，也透過活動加強宣導各式防災資訊，透過辦理防災教育訓練，喚起市民及各界重視自助、互助的重要性，推動防災、減災及避災技能普及，精進全民防災目標。