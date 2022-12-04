大陸力挺房市貸款政策逐漸落地，近日多家銀行在廣州推出個人房貸延期還款服務引起關注。提供還款延長期限最長可達12個月。同時包含中信銀行、興業銀行、浦發銀行等多家股份行，也接棒國有大行，落實「金融16條」政策。截至不完全統計，目前已有超過12家銀行宣佈與房企簽訂合作協定，提供授信總額已超過2兆元（人民幣，下同）。

例如僅在12月1日，就有浦發銀行、光大銀行2家股份行，分別與保利發展、大悅城、萬科、綠城中國、中海發展、碧桂園、中國金茂等多家房地產企業簽訂戰略合作協定，分別提供意向性融資總額5300億元、2600億元。

另據券商中國報導，各地銀行業也在加速「金融16條」具體部署。像是深圳金融管理部門近日會同深圳市政府，組織轄內全國性商業銀行、房地產企業、信託公司、擔保公司召開房地產金融工作座談暨政銀企對接會。

會中要求在深圳的金融機構要落實落細金融支持房地產市場一攬子政策措施，進一步加大銀企對接力道，積極發放保交樓貸款，做好優質民營房企發債融資服務，繼續加大房地產信貸投放，做好貸款合理展期等。