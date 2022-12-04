小客車誤闖輕軌軌道。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

小客車誤闖輕軌軌道，眾人合力將車推出外。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄輕軌軌道遭車輛闖入時有所聞，尤其是新路段通車後，許多用路人還不熟悉，昨日晚間就發生一連2輛車誤闖。根據捷運警察統計，新路段開通至今約2個月，已經發生5起自小客車誤闖案件，都依法告發；高捷公司則說，目前正研擬是否有加強告示或燈號必要性。

高雄輕軌昨日共發生2件車輛誤闖軌道的意外，先是一名74歲的陳姓駕駛，於晚間6點7分，行經鼓山區大順一路與龍勝路口，疑因不熟路況，直接將車開進軌道內，導致輪胎陷入泥濘中無法脫困，在警方和輕軌人員協助後順利脫困；沒想到晚間9點34分，29歲的趙姓駕駛，行經裕誠路美術館路口準備左轉時，不知為何就開進輕軌軌道中，一樣卡在泥土中動彈不得，事後發現他酒駕，酒測值高達每公升0.9毫克，被依公共危險罪送辦。

根據捷運警察隊統計，新開通路段C20至C24，從今年10月5日通車至今，就發生5起小自客車闖入輕軌軌道區事件，捷運警察隊均依違反《大眾捷運法》第50條1項3款，予以告發，並移請交通局裁處。

高捷公司說，目前正在研擬是否有加強或增設告示或燈號之必要性，但以昨日其中1件為酒駕，且當時路口恰有義交在場，並吹哨阻止進入，但該駕駛依然違規違規闖入，所以如果駕駛者本身就是視交通法規於無物，就算增加告示或號誌，恐怕也效果有限。

至於昨日2件事故，高捷公司表示，都會視現場後續的處理狀況，進行必要的求償。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！