中國附醫聚焦「再生醫療」、「AI智慧醫療」、「精準醫學」、「國際醫療」，「中醫大研究」，以及「得獎專區」等六大主題參展，產官學研熱烈迴響。（中國附醫提供／馮惠宜台中傳真）

生策會大會主席、立法院長游錫堃（右1）、生策會長翁啟惠參訪中國醫藥大學暨醫療體系，聽取最新尖端醫療科技趨勢簡報，由中國附醫院長周德陽（左1）主講。（中國附醫提供／馮惠宜台中傳真）

「2022台灣醫療科技展」中國醫藥大學暨醫療體系以「創新醫療、跨業鏈結、邁向全球大健康」為參展主軸，發表多項智慧醫療研發成果與臨床實績得獎作品，在四天的展區活動拿下生策會新創類大獎「國家新創精進獎」與「國家新創獎」共榮獲23項，為歷年最多，收穫豐碩。

醫界大盛事「2022台灣醫療科技展」自12月1日起在台北南港展覽館盛大開幕到4日正式落幕，中國醫藥大學暨醫療體系今年有多項創新智慧醫療，成為參訪熱搜點，包括：「智抗菌平台-打擊院內超級細菌，精準投藥救治病人」、「海雲平台-亞洲最大的臨床-基因-環境資料的大數據整合平台」、「台灣癌症精準治療-CAR-T免疫細胞治療」、「異體CAR-T免疫細胞治療」皆成為展場造訪熱點。

中國附醫院長周德陽指出，在癌症尖端科技治療中，尤其值得注意由細胞分泌出來的奈米載體「外泌體(Exosome)」的生醫科技發展，外泌體已能達到擊殺癌細胞並抑制癌轉移，期望能進一步創新藥物來幫助病人對抗癌症，中國附醫現已技轉於衍生企業-聖安生醫公司，努力更進一步提升癌症精準治療的品質。

另，在醫療科技展期間，中國附醫再添兩樁國際合作喜事，分別與美商輝瑞簽署共同打擊抗生素抗藥性的衛教合作備忘錄，以及和美商默沙東在台灣簽署MOU，宣示結合雙方資源，將AI數據應導入智慧醫療領域，針對默沙東關注的疾病領域，如癌症、疫苗、麻醉、及感染症等，共同開發並尋找癌症生物標記物、風險指標、基因型等，幫助瞭解適合患者的治療選擇。