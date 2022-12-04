啦啦隊女神的林艾融（Irene）擁有甜美臉蛋與火辣身材，先前曾在Lamigo桃猿、味全龍擔任過啦啦隊成員，後來轉戰直播界並開始朝演藝圈發展，被封為「最正MC」，個性活潑開朗的她經常透過社群平台與粉絲互動，近日曬出辣照，引起網友的關注。

昨(3)日她在IG發文曬出一系列外拍照片，只見她綁著青春俏麗的馬尾，襯托出妝容精緻的小巧臉蛋，且穿著白色的低胸套裝，外加粉色棒球外套並在拍照時滑落，露出大片香肩與鎖骨，豐滿的上圍呼之欲出，下身的短裙讓修長的美腿一覽無遺，同時她搭配身上穿著運動風的服飾，她特地拿起足球與與門框合影，散發青春活力的氣息。

林艾融在貼文中附上1顆紫色的愛心嬌喊；「奔向你」，而貼文發出後才短短2、3個小時，就吸引超過5千人按讚圍觀，網友們紛紛留言表示「女神」、「很美」、「好正喔」、「太近，沒了」、「害羞了起來」、「最美守門員」、「氣質與仙氣滿滿」、「還是最愛妳的笑容」、「太可愛了」、「不要這樣～我會想去踢足球」、「這近拍的艾融太正了，害我臉都紅了」、「可以再靠近一點」。