北京市市場監管局昨（3）日傍晚發布消息，為方便百姓購藥，滿足百姓日常用藥需求，暢通購藥管道，即日起市民通過網路平台或藥店購買退燒、止咳、抗感染、治療咽乾咽痛等「四類藥品」不再需要實名登記資訊。有店家表示，新措施實施後，連花清瘟（清瘟解毒之中藥膠囊）、布洛芬（非類固醇消炎藥）隨即售罄。

陸媒第一財經報導，北京市此前規定，購買四類藥品時需實名登記，且需要在購藥後72小時內完成核酸檢測，否則會被健康碼予以彈窗提示。

昨日新措施上路之後，民眾紛紛搶購「四類藥品」，且購買抗原檢測試劑盒也無需登記，北京多地藥店紛紛缺貨。北京朝陽、西城等多區藥店證實，相關藥品由於需求量激增，抗原檢測試劑盒和連花清瘟等熱門藥品現已缺貨，預計下週上旬會進行補貨。

一名百康藥房朝陽某分店店員表示，「最熱銷的無疑是退燒藥和連花清瘟。」目前，連花清瘟在北京多數藥店已顯示缺貨，而退燒類西藥的購買量也同樣驟增。以她所在的門店為例，昨日晚間，具有解熱鎮痛及抗炎等作用的非處方藥布洛芬已售罄。目前，感康（感冒藥名）還能賣到，但庫存量同樣告急。

該名店員稱，「部分藥品缺貨只是暫時現象，我們已對缺貨藥品進行登記，預計兩三天內就會補齊庫存。與此同時，店內針對發熱、咳嗽等症狀的替代類藥物還有不少。」

報導指出，大陸有多地已調整購藥政策。在石家莊等地，部分大型藥店表示近日也收到類似通知，購買「四類藥品」無需再登記。廣州則更早調整「四類藥品」相關購買措施，且從1日起不再查48小時核酸陰性證明，只需佩戴好口罩，測溫、掃碼，出示健康碼綠碼就可以進入藥店購藥。