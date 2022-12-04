桃園市長鄭文燦、綠委蔡適應近期接連被判定論文抄襲遭撤銷學位，國民黨立委賴士葆諷刺，蔡政府好像學術詐騙集團，連總統蔡英文的論文都被封存30年，還繼續硬拗到底。

賴士葆今（4）日在臉書發文，批評鄭文燦的論文指導教授、國安局長陳明通，擔任政要洗學歷的掮客，且這件事已吵了很久，但教育部畏畏縮縮、不敢有任何作為，只會幫忙蔡英文封存論文，以為這樣就可以堵住破口，也不敢洗刷和釐清「明通出品必然抄襲」的刻板印象，而台大的形象，就是繼續被綁架、沉淪。

賴士葆砲轟蔡英文，指她自己的論文有瑕疵，所以才會押著全黨、要挺前新竹市長林智堅的清白，現在對於黨內政治菁英學位紛紛被撤銷，「不敢再吱聲」；他並認為，整個民進黨的首要之務，是派系之間忙著分配喬位子，搶奪利益，並且無視誠信破產，踐踏學術倫理，使整個黨的價值觀崩壞。

而對於陳明通不下台、蔡適應不辭立委、鄭文燦想選黨主席等事，賴士葆表示感到很悲哀，並且直言民進黨的黨魂、黨德都不見了，只剩一群汲汲營營、想分配權力的政客。