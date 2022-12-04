台中市南區國光路近忠明南路口，中興大學獸醫院前，4日發生一起嚴重車禍，一名22歲駕車陳姓男子4日凌晨駕車，行經肇事地點，突然精神恍惚、失控暴衝，當場撞倒路旁17輛機車，所幸無人受傷，肇事原因尚待事故分析鑑定。

台中市警第三分局交通分隊小隊長蔡沛原指出，該交通事故發生在4日凌晨12點26分左右，地點在國光路獸醫院前，男子駕駛自小客車沿著國光路直行往大里區方向，行經該路段時，因精神恍惚不慎擦撞到人行道路後失控衝上人行道。

蔡沛原說，陳姓男駕駛撞上17部重機車後，警方接獲民眾報案，陳男經警方酒測，無飲酒駕車情事，該事故無人受傷，警方鄭重呼籲用路人，勿疲勞駕駛上路。

有目擊者指出，肇事自小客車往前衝上人行道撞到機車後停住，現場猶如擲「保齡球」般，一台台機車瞬間倒成一片，現場相當凌亂，有民眾見狀拍下，所幸無人經過，否則後果不堪設想。

這起車禍發生在4日凌晨時分，警方調查，陳姓男子疑似精神恍惚，其駕駛的深色轎車，先不慎衝上中興大學獸醫院前前人行道路邊石，衝上人行道，連撞人行道17輛機車，分別有車頭、車身或車尾等多處擦撞毀損情況。

中興大學獸醫院17輛機車保齡球