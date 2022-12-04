新郎廣澤尊王與新娘妙應仙妃。（周麗蘭攝）

雲林土庫鎮鳳山寺有一尊妙應仙妃，最近廟方委員擲筊請示仙妃是否與台中忠福堂的廣澤尊王結連理，連獲6聖筊應允；忠福堂請示廣澤尊王也以連續3個聖筊同意，今（4日）舉行古禮迎親，包括用牛車拖白米、擔盛送聘禮，遶土庫街上熱鬧迎娶。

土庫鎮鳳山寺有388年歷史，在與台中忠福堂安排會香討論時，提及寺內的妙應仙妃幾年來都未能有人成功擲筊分靈，後來請示仙妃是否願意嫁給台中中福堂的廣澤親王，竟獲得仙妃連續6聖筊應允。中福堂的廣澤親王也以3個聖筊答應結婚。

迎親隊伍包括牛車拖白米。（周麗蘭攝）

聘請專業媒人婆主持神明結婚儀式。（周麗蘭攝）

忠福堂榮譽執行長陳東京先表示，古禮迎娶儀式越來越少見，決定隆重到雲林縣土庫鎮迎娶仙妃回台中，除聘請知名主持人擔任媒人婆，還用牛車拖白米、擔盛送聘禮，繞行土庫街時沿路準備喜餅、喜糖、平安御首、錢母、手鍊等。

迎親隊伍的神轎。（周麗蘭攝）

中福堂的信徒500多人浩浩蕩蕩扛著傳統的12樣聘禮。（周麗蘭攝）

今（4日）早上8點多盛大的迎親隊伍出現在土庫鎮，中福堂的信徒500多人浩浩蕩蕩扛著傳統的12樣聘禮，穿古裝組成迎娶隊伍，還有各式陣頭贊揚，隊伍中間穿插拿五彩氣球的現代辣妹，場面十分熱鬧，圍觀民眾紛紛拍照打卡留念。

隊伍中的現代辣妹。（周麗蘭攝）

廟方人員表示，廣澤尊王與妙應仙妃在典故裡本就為夫妻，有翁婿鬥法、共結天盟的故事，這次很難得的是夫妻雙方都以聖筊表達強烈意願，弟子們也很慎重依古禮幫神明倆完婚。