民進黨嘉義市長候選人李俊俋在廟口開講再批嘉義市產業沒有發展、年輕人流失、淹水、沒有社會福利。（李俊俋競選總部提供／呂妍庭嘉義傳真）

民進黨嘉義市長候選人李俊俋近來持續由黨籍立委、議員陪同在廟口開講，宣揚政見理念。（李俊俋競選總部提供／呂妍庭嘉義傳真）

民進黨嘉義市長候選人李俊俋在廟口開講，再批嘉義市產業沒有發展、年輕人流失、淹水、沒有社會福利，黨籍立委劉世芳替李站台也說，感受到嘉義市需要很大的改變，「沒有進步就是一種退步」，國民黨嘉義市長候選人黃敏惠則透過臉書反諷，沒有深蹲過嘉義市的人，從沒細心觀察和體會嘉義市這幾年的變化，豈能了解嘉義市的改變呢？

李俊俋近來持續由黨籍立委、議員陪同在廟口開講，宣揚政見理念，昨晚與劉世芳、議員凌子楚、議員當選人林煒軒等人在嘉義市朝天宮温陵媽廟廟口開講時，李俊俋再批嘉義市產業沒有發展，指當一個市長，要跟大家講清楚未來目標是什麼，面對問題解決問題，才是市長應該做的，還說如果嘉義市再不邁進，就會被邊緣化，劉世芳也贊聲「沒有進步就是一種退步，嘉義市需要跟得上所有台灣縣市的腳步」。

今早李俊俋來到大福興宮開講，再抨擊黃敏惠執政13年，嘉義市停擺，呼籲選民出來投票。李俊俋說，雜誌評比黃敏惠是5星市長，但同樣的評比說，嘉義市是全國經濟、就業最差，年輕人的就業出現問題，人才就會流失，只剩下長輩和小孩，強調中央政府努力做長照要照顧長者，但看不見市府有出什麼力。

李俊俋也再次提出65歲補助裝假牙、75歲以上健檢補助等各項政見，說他曾問黃敏惠要不要跟進，結果黃市長竟然說會努力爭取，因中央有預警制度，社會福利1年不能超過4000萬，但他看不到規定在哪，批黃敏惠市長做了13年才說努力爭取，卻又推給中央。

面對對手連番抨擊，黃敏惠同樣在臉書貼文暗指，表示很多事我們很努力去做，也很努力去突破，如果都是帶著有色眼鏡去看，那永遠看不見別人辛苦付出的成果。

黃敏惠說，她常遇到民眾緊握我的雙手，跟她說嘉義市已經不一樣，也不斷在改變，而且是往更好的方向邁進，可惜仍有許多謠言和抹黑滿天飛，沒有深蹲過嘉義市的人，從沒細心觀察和體會嘉義市這幾年的變化，豈能了解嘉義市的改變呢？