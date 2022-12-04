中央流行疫情指揮中心今(4)日公布國內新增12,981例本土新冠肺炎個案及38例境外移入；另確診個案中新增29例死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，今日新增的病例數較上周日同期少295例，減少2.2%。整體疫情方面，較上一周微降3.2%。

莊人祥表示，今日新增的病例數較上周日少295例，減少2.2%，以整體來看，這7天以來，第48周共10萬1136例，相較上一周第47周10萬4441例，下降3.2%。

指揮中心表示，今日29例死亡中，新增1例特殊死亡個案，為30多歲女性，接種3劑COVID-19疫苗，潛在病史不詳；9/18快篩陽性確診，採居家隔離，9/21於居住所不幸過世。經司法相驗解剖鑑定，死因為右肺炎及新冠病毒感染。

另外，昨日莫德納次世代疫苗總共接種15,629人次，其中BA.1接種235劑；BA.4/5接種15,394劑。

指揮中心表示，今日新增之12,981例本土病例，為5,936例男性、7,037例女性、8例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,110例)，臺中市(1,706例)，高雄市(1,671例)，桃園市(1,470例)，臺北市(1,081例)，臺南市(1,056例)，彰化縣(696例)，屏東縣(423例)，新竹縣(415例)，新竹市(402例)，苗栗縣(331例)，雲林縣(312例)，嘉義縣(207例)，宜蘭縣(195例)，南投縣(195例)，花蓮縣(195例)，嘉義市(168例)，基隆市(161例)，臺東縣(95例)，金門縣(59例)，澎湖縣(31例)，連江縣(2例)。截至目前國內累計833萬1247例本土病例，2020年起累計1萬4461例本土死亡個案。

指揮中心指出，今日新增29例本土病例死亡個案，為16例男性、13例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、27例具慢性病史、20例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月18日至11月30日，死亡日期介於9月21日至12月1日。

指揮中心說明，今日新增38例境外移入個案中，為12例男性、26例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自日本、印尼及泰國(各2例)，法國、菲律賓及韓國 (各1例)移入，另29例感染國家調查中。入境日期介於今年11月5日至12月3日。