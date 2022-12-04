為提供第一線地方公職人員更完整、優惠的人身保障，內政部表示，與新光人壽簽約辦理「112及113年度全國地方民意代表及村（里）長團體傷害保險」，這次適用對象除全國村（里）長外，也首次將地方民意代表納入，預估將有逾1萬人受惠，歡迎新任地方民意代表及村（里）長踴躍投保。

內政部表示，依據「地方民意代表費用支給及村（里）長事務補助費補助條例」規定，地方民意代表與村（里）長每年均有1萬5000元的保險費補助，自2018年開辦村（里）長團體傷害保險業務迄今，所提供的實質保障項目吸引村（里）長踴躍參加，每年投保率均高達98％。

內政部表示，112及113年度團體傷害保險，考量近年曾發生地方民意代表於勘災期間，遭遇意外致身亡，因未投保意外險，致無法獲得相關理賠，因此，首度將直轄市、縣（市）議員及鄉（鎮、市、區）民代表，納入適用對象。

內政部強調，這次團保方案保險金額為新台幣1000萬元，內容包含意外造成的醫療、住院、失能等給付，而且免體檢，無須對保，只要具有村（里）長或地方民意代表身分就能參加。