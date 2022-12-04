台北市因市定古蹟「紀州庵」，與日本和歌山市交流已近10年，每年日方代表團皆會到紀州庵文學森林推廣台日文學，過去受限於新冠肺炎疫情暫停實體交流。今年則因疫情趨緩，也恰逢日本作家川端康成逝世50周年，策劃相關特展、講座等活動。台北市文化局本月3日及4日邀請日方代表團出席，與封德屏館長、在地里長等交流，進行台日文學推廣。

紀州庵初建於1917年，原為和歌山平松家族經營的日式料亭。和歌山市議員得知紀州庵2013年進行修繕工程，即來台訪問表達感謝之意，自此牽起台北市與和歌山市將近10年的交流情誼。

日方代表團每年會在紀州庵文學森林館慶期間來台推廣台日文學觀光，並展示拉麵、梅子、牛肉咖哩、梅子酒等特產，過去由於新冠肺炎疫情關係中斷實體交流。現因疫情逐漸趨緩，和歌山市議員井上直樹及日台友好和歌山市議會議員連盟會長遠藤富士雄於11月29日來台拜會；和歌山市政府代表則率團來台與台北市交流。

台北市文化局說明，今年紀州庵文學森林館慶恰逢川端康成逝世50周年，特別以曾獲諾貝爾文學獎的日本作家川端康成及大江健三郎為主題，規劃特展、音樂會等活動，辦理台日文學講座、和歌山美食推廣以及浴衣舞踊體驗，並於12月3日及4日邀請日方代表團出席活動與封德屏館長、在地里長等交流，推廣台日文學觀光推廣。

除此之外，台北市文化局說明，日方代表團本次也參訪新興藝文建設北藝中心及北流中心，洽談藝術節與音樂合作，並與士林夜市促進會會面取經，了解台北夜市文化特色，還與本府觀傳局、產業局就觀光、產業等共商交流合作。

台北市文化局指出，本局也邀集觀傳局、產業局，與和歌山市議員就觀光、農特產品、藝術文化合作事宜交換意見，洽談內容包括邀請和歌山市參加2024台北燈節及宣傳資源交換、和歌山市知名農特產品亦與產業局花博農民市集初步確認合作意願。