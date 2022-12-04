由Panasonic冠名贊助的台北城市路跑賽，4日上午5點半在總統府前登場，現場近7千名跑者一起為追求美好生活而跑，10月底參加過長榮馬拉松的前旅日投手曹竣崵，這次和從籃球選手退役的妻子傅姿伶繼續一起挑戰，並拉著鄰居台南Josh一起參加10公里組享受路跑快樂，新生代長跑好手曾廷瑋、陳秉豐、李翰暄則在男子12.5公里組較量，曾廷瑋以39分49秒摘冠，並帶回50吋4K電視機獎品。

兩個禮拜後是台北馬拉松，因此不少好手透過台北城市路跑賽備戰，男子12.5公里組曾廷瑋、陳秉豐、李翰暄一路激戰，最後曾廷瑋奪冠，他說：「這次參賽就是備戰台北馬拉松，本來打算以半馬的配速去跑，可惜中途下了點雨，濕度加大感覺身體比較重、沒那麼好跑。」

去年在Panasonic台北城市路跑賽抱回一台洗衣機的張芷瑄，今年再度挑戰，除了努力找回確診新冠肺炎後康復的身體狀況，目標還有電視機，在雙重刺激下她以45分45秒拿下女子12.5公里組冠軍，賽後笑說：「前一天剛跑完一場半馬，本來在猶豫要不要連續兩天挑戰，聽到媽媽暗示家裡電視機壞了，就知道該怎麼做了。」

張芷瑄補充，自己是在10月確診的，最近以賽代訓調整狀況，提到台北馬拉松的準備狀態時表示：「目前體感狀況大概只恢復六、七成，跑全馬應該來不及調整回最佳狀態，希望到時能順利完賽。」

至於愛上跑步，最近常參與路跑活動的前棒球好手曹竣崵，上次長榮馬和老婆傅姿伶挑戰21K，這次「降級」參加12.5公里，他說：「上回跑21公里實在太累，我們這種休閒跑的還是10到15公里左右比較剛好，反正是跑健康又不是拚第一的，有機會要繼續跑下去。」

歌手陳怡婷、曾瑋忠、蔡家蓁去年以跑者身份下場比賽，本屆則受邀登台演出，有過參賽經驗的3人不約而同表示：「跑步真的沒想像中簡單，而且跑完可能髮型和妝都毀了，雖然抽獎獎項很吸引人，我們還是專心把歌唱好、給大家滿滿的正能量去迎接挑戰！」

今年適逢Panasonic在台60周年，Panasonic和台灣民眾一起成長，集團總經理林淵傳表示：「希望藉由今天路跑活動，喚起大家對健康的重視，跑步是一場與自己的挑戰和對話，期待每位跑者都可以超越自己，跑向更好的生活。」

Panasonic台北城市路跑賽女子12.5公里組，張芷瑄以45分45秒奪冠。（Panasonic提供）

Panasonic台北城市路跑賽，7千人為美好生活而跑。（Panasonic提供）