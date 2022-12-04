台南市文賢路一處日租套房大樓近日出入分子複雜，警方守株待兔多日，3日盤查從大樓出來的郭姓女子，她狡辯沒吸毒，卻遭發現身上攜帶毒品，一秒變臉，只能配合警方逮捕通緝中的陳姓藥頭。

54歲陳姓男子躲在中西區一處日租大樓內販毒，平時出入的藥腳複雜，警方鎖定騎樓停靠的可疑車輛，發現有多名毒品人口出入大樓，連日來埋伏在大樓外，準備逮人。

40歲郭女穿著套裝群與高跟鞋，3日出現在日租套房大樓下，與住戶平日穿著大相逕庭，遭警員起疑上前盤查有毒品前科，她辯稱在關廟區從事製麵業，心虛喊話「不要因為前科對我有壞印象」警方卻從她皮包內查獲2包安非他命毒品。

被秒打臉的郭女變臉痛哭，不斷辯稱毒品非己所有，警方要她交代出藥頭，她眼見東窗事發，無奈的邊哭邊帶著警員上樓找陳男，透過她門外喊話，哄騙陳男開門，隨即哭訴身不由己，陳男見警察在場，已臉色鐵青，氣到說不出話。

警方見陳男身穿矯正用的鐵衣，行動蹣跚，一眼撇見桌上有可疑袋子，查知他已遭毒品通緝，從袋內搜出20多公克海洛因，將2人帶回警所調查。

陳男、郭女2人在驗尿後均呈現毒品反應，全案依照毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

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