新竹市4日於新竹市農會舉行農民節慶祝大會，由副市長李世珍到場頒贈「十大傑出農民」等獎項，74年次青農陳靜怡原本在園區當業務助理，從小接觸農業，在父親影響下啟發對農業興趣，她堅持對土地友善的經營理念，這次獲得傑出青年農民獎。

陳靜怡目前種植的農作物以玉米為大宗及少量的柑橘類為主，玉米種植面積約6分地，年產量約9000斤。她有著對土地的尊重、友善與愛護，強調種農作看地也看天，適時讓土地休息、休耕培養土地養分，不能像機器24小時不斷操作。

陳靜怡說，她的經營理念是，盡量以友善耕作方式、愛護地球為主，減少化肥及農藥對土地的傷害，目前也朝向申請產銷履歷認證努力中。目前玉米種植品種有甜玉米及紫糯米玉米2種，為Q甜品種，採輪耕種植1年可以2獲，紫糯米玉米市面少見，富含花青素顧眼睛。

她也提到，近年轉型以社區Line團購再輔以市場販售行銷，以最新鮮、當天採賣方式，總是供不應求。另，為精進現代耕作技術尋求新知，澆灌方式使用有穿孔的送水帶及架設灑水器，省時省力，也可節省農作時間，提高工作效率。

市府指出，新竹市雖非農業大縣，仍致力於推廣及行銷農業，市府與農會致力提升務農環境，從2015年到2022年，總計投入近1.4億元，補助農民購買農機具，也是全國首創針對65歲以上且領有老農津貼之老農農保及健保自付額全數有補助的城市，照顧農民權益。

此外，市府每年也與新竹市農會攜手推廣的荔枝節、茶花季及好香米活動等好評不斷，也將食農教育融入產業文化中，並以精緻行銷最具代表性的農業品牌，是新竹好物的最佳代表。