國民黨徵召台北市議員王鴻薇參選台北市第三選區立委補選，國民黨立委李貴敏強調，國家利益必然要擺在政黨利益、個人利益之上，以今天立法院來講，民進黨的國會多數已形成多數暴力，讓行政部門肆無忌憚。因此這席補選的立委席次格外重要，因為全民真正需要的是監督的力量。

李貴敏指出，大家也可以多想想，立法院是需要再多一個委員去支持民進黨，讓他們繼續黑箱，繼續裙帶關係，繼續家族產業，繼續特權階級嗎？還是要支持一個強而有力的在野黨立委，進到立法院捍衛國家利益，捍衛民眾的利益？答案不是很清楚了嗎？

李貴敏說，其實不管議員也好、立委也好，都是民意代表，代表民意，衹是關切議題角度不同，或中央、或地方而已，沒有誰高誰低的問題，至於適不適任，就看在能否捍衛民意、監督行政；就看民眾接不接受這個人選。

李貴敏強調，王鴻薇除了已有多屆議員歷練，不論揭露林智堅論文案，或其他政治議題攻防與分析，更已不侷限於縣市政府事項。所以她的格局，她對中央的事務，早有一定熟悉程度，加上既有論述又有口才，更具備專業問政的能力，絕對是國會即戰力，希望大家全力支持鴻薇，讓立法院多一位專業的好立委，讓監督的力量重返國會。