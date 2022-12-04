台北市長當選人蔣萬安留下的北市第三選區立委職缺，由綠營吳怡農、藍營王鴻薇及無黨籍蕭赫麟角逐，其中吳才剛參選就深陷黑道黨員等風暴，遭酸「農包」馬上要被戳破了。國民黨台北市前議員羅智強就指出，民進黨內有一個獨斷獨行的大菜包，疼草包、挺農包還重用做假包，才會把民進黨搞得滿頭包。

羅智強今（4）日在臉書表示，在論文案中連丟2個碩士的新竹市前市長林智堅，是民進黨內第1位草包，近日桃園市長鄭文燦與綠委蔡適應的論文、學位也接連被撤銷，分別是第2、第3包，而林智堅與鄭文燦都出自桃李滿天下的國安局長陳明通，其他阿通師的得意門生到底是貨真價實的台大名牌包，還是魚目混珠的洗學歷假包，仍待大眾檢驗。

「縣市長選舉草包紛著火，緊接著立委補選，恐怕還有農包要爆！」羅智強指出，再戰北市第三選區的吳怡農，擔任民進黨台北市黨部主委與黑道勢力牽扯不清，還稱民進黨之所以在九合一選舉中大敗，是因「初選機制的崩壞」，但包含此次補選在內，他自己2度參選都是接受徵召，「有顏質無腦力，在鏡頭前失言又失態，網友評吳怡農的光環已失，甚至譏要戳爆『農包』」。

羅智強酸，草包著火、農包爆，接下來可能還有許多假包會糟糕，「民進黨為何一直大出包，不就是有個獨斷獨行的大菜包？疼草包、挺農包、重用做假包，蔡英文讓民進黨滿頭包！」