JJ昨邀告五人同台合作。（JFJ Productions）

JJ昨邀告五人同台合作。（JFJ Productions）

林俊傑（JJ）的「JJ20世界巡迴演唱會」3日首場在桃園國際棒球場登場，邀來人氣超夯的「告五人」首度合作，感人的是，告五人昨晚8點才為在信義區舉辦的活動登台演出，一結束立刻衝往桃園力挺JJ，前後僅相隔約莫1小時相當驚險。JJ昨感動直呼要入團：「樂團裡有『五』的不多，隔壁另一團有『五』的已經滿了，我之前說要當第6個一直沒下落，你們還有2個名額應該可以吧？」告五人立刻邀滿場2萬多人見證：「讓我們歡迎JJ加入告五人。」

JJ與告五人將彼此的歌〈背對背擁抱〉及〈愛人錯過〉串在一起演唱，毫無違和感相當抓耳，JJ表示注意告五人的音樂很久了，不管是抒情或搖滾一直都有關注，雙方首度合作引爆演唱會高潮。昨晚開場，JJ坐在七彩水晶鋼琴前彈唱〈記得〉揭幕，隨後率舞群唱跳〈新地球〉、〈美人魚〉等歌炒熱氣氛，感性表示：「今天對我來說是非常象徵性的一刻，在我出道快20年來，第一次在戶外體育場辦個人演唱會，非常感謝你們來，能夠一起度過對我來說很重要的一刻。」

他接著換穿粉色西裝背起吉他彈唱，一連獻上〈豆漿油條〉、〈小酒窩〉、〈當你 〉 等初出道時期歌曲，並與全場歌迷玩自拍，看到台下有人高舉他第一張專輯logo的燈牌，JJ感動驚呼：「哇！你們這燈牌用了快20年。」有趣的是，JJ與台灣新人蔡宥綺合唱時，問她跟上一次在新加坡演出相比，回家鄉感覺是否不一樣？她笑回：「但其實這個場館我有來過，我來看五月天演唱會。」JJ故作吃味模樣說：「我也來過，也是五月天演唱會，但我是來當嘉賓的。」

演唱會以「記憶」、「夢境」、「宇宙」、「完整」及「路程」5個主題呈現，全程近3小時共唱跳41首曲目，並且施放大量煙火熱鬧非凡，提前與現場歌迷共度耶誕、跨年，氣氛歡樂；月底將在同一場地連辦8場演唱會的五月天、周杰倫、陶喆及林志穎夫妻等圈內好友昨分別送上花籃，祝福JJ演出順利。演唱會今晚還有一場。

林俊傑演唱會好友周杰倫不忘送上花圈祝福。(圖／尤嬿妮攝)

林俊傑演唱會天團五月天送上花圈祝福。(圖／尤嬿妮攝)