歌手周杰倫在價值6.6億的豪宅「和平大苑」中，曾邀請過許多大咖來作客，今（4）日凌晨他在社群媒體上曬出他與「世界級鋼琴家」郎朗的合影，謝謝他來到家中演奏給孩子聽，更承諾下次換他對方家表演魔術，由此可見兩人私下交情不錯。

周杰倫今（4）日凌晨在IG貼出他與鋼琴家郎朗兩人在露台上的合影，文中寫下：「兄弟，謝謝你演奏給Romeo&Hathaway 這麼多首曲子，下次該我表演魔術給你兒子了」對此，郎朗也回應「Thank you for such a beautiful time bro（感謝你讓我度過美好時光）」兩人感情看起來相當好。

貼文曝光後，許多網友紛紛敲碗兩人合作「期待兩位大師再次合作」、「兩位優秀的音樂大師」、「可以表演四手聯彈」不過也有許多網友歪樓「我我我乍看下以為是小梁哥」、「終於又看到小梁哥跟周董合體」相當逗趣。

事實上，在周杰倫7月發表新歌《最偉大的作品》MV中郎朗曾現身演出，另外，昨（3）日是郎朗時隔七年來台表演，當中為觀眾演奏雕琢以久的巴哈《郭德堡變奏曲》，演奏結束時，更深深一鞠躬並手比愛心獻給觀眾，而在這工作空檔中仍抽空與周杰倫聚會，顯現出兩人友情深厚。