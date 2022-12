歌手周杰倫在價值6.6億的豪宅「和平大苑」中,曾邀請過許多大咖來作客,今(4)日凌晨他在社群媒體上曬出他與「世界級鋼琴家」郎朗的合影,謝謝他來到家中演奏給孩子聽,更承諾下次換他對方家表演魔術,由此可見兩人私下交情不錯。

周杰倫今(4)日凌晨在IG貼出他與鋼琴家郎朗兩人在露台上的合影,文中寫下:「兄弟,謝謝你演奏給Romeo&Hathaway 這麼多首曲子,下次該我表演魔術給你兒子了」對此,郎朗也回應「Thank you for such a beautiful time bro(感謝你讓我度過美好時光)」兩人感情看起來相當好。

貼文曝光後,許多網友紛紛敲碗兩人合作「期待兩位大師再次合作」、「兩位優秀的音樂大師」、「可以表演四手聯彈」不過也有許多網友歪樓「我我我乍看下以為是小梁哥」、「終於又看到小梁哥跟周董合體」相當逗趣。

事實上,在周杰倫7月發表新歌《最偉大的作品》MV中郎朗曾現身演出,另外,昨(3)日是郎朗時隔七年來台表演,當中為觀眾演奏雕琢以久的巴哈《郭德堡變奏曲》,演奏結束時,更深深一鞠躬並手比愛心獻給觀眾,而在這工作空檔中仍抽空與周杰倫聚會,顯現出兩人友情深厚。