台中市府永續發展及低碳城市推動辦公室推動「城食森林補助計畫」，4日舉行成果發表會。（民眾提供）

台中市府永續發展及低碳城市推動辦公室推動「城食森林補助計畫」，4日舉行成果發表會。（民眾提供）

因應氣候變遷、熱島效應，台中市府鼓勵熱點區域及建置屋頂型場域成為「城食森林」示範場域，今年遴選10處為受補助單位，4日在沙鹿興安社區舉行成果發表會。執行長黃晴曉表示，自2016年計畫開始至今共補助128處場域，推廣面積達17萬7450平方公尺，已減碳量約690公噸。

台中市府永續發展及低碳城市推動辦公室推動「城食森林補助計畫」，今年遴選北區明德里辦公處、南屯區大墩國民小學、大毅履幸福管委會、鄉林凱撒管委會、台中篤行關懷協會、惠宇皇家尊爵社區管委會、沙鹿區興安社區發展協會、東區成功國小附幼、惠明盲校及德育幼兒園，共計10處為受補助單位，推廣在地耕耘、落葉堆肥等都市農耕，有效降低購買食材運輸里程及落葉資源再利用。

黃晴曉表示，單位都能透過城食森林達到永續低碳理念，學校單位透過建置城食森林，把都市農耕教育課程納入教育一部分；發展協會透過建置城食森林，活絡社區團結及營造社區特色，且能成為銀髮族供餐據點及提供新鮮食材；此外，公寓大廈單位能降低頂樓的溫度，也能將城食森林收益回饋於社會或社區，讓永續低碳延續，達到因應氣候變遷減緩及調適目標。

沙鹿興安社區將髒亂空地建置成城食森林場域，提供社區休閒活動空間及長春關懷聚點供餐；惠明盲校將城食森林課程納入視障及多重障礙學生中，透過觸覺、嗅覺感官，教育永續低碳理念，並培養學生專長；鄉林凱撒委員會透過樓頂型城食森林，降低頂樓高溫外，也能將收成賣給住戶，將收益再回饋社區，都是具特色的推動案例。