高雄一名林姓男子1998年時因林姓女友劈腿成慣，最終分手收場，2001年2人重逢，林女告知林男其實當年懷有他的孩子，小孩已經3歲了，讓林男和林女重燃愛火，且同年7月就奉子成婚。林男2020年發現孩子非他親生，憤而提告求償50萬元，但高雄地院簡易庭認為，林男前年就知道孩子非親生，如今提告已過民法2年請求權時效，判林男敗訴。

林男在1998年9月發現林女劈腿，最後分手收場，林女在1999年8月19日產下孩子，2人在2001年重逢後，林女告訴林男孩子已經3歲，是他的孩子，2人才在同年7月奉子成婚，但婚姻仍敵不過現實的殘酷，2人最後在2006年離婚。

離婚後林男持續給予林女贍養費，隨著時間過去，林男發現20歲的孩子實在長得不像他，追問林女也都未得到回應，2020年4月，林男確認孩子非他親生，並提出確認子女關係不存在訴訟，於2021年3月8日勝訴。

林男不滿被林女隱瞞多年，且離婚後都有給贍養費讓林女扶養「不是」自己的小孩，在2022年4月25日憤而對林女提告，求償50萬元。

簡易庭審理時，林女辯駁，林男2年前就提出確認子女關係不存在訴訟，那時就確認女兒非親生，今年再提起民事求償，請求權已經超過民法2年時效，因此林女不願賠償這筆費用。

法官認為，林男2年前提告，但在提告前就已經知道女兒非親生的，已超過民法2年請求權時效，因此判林男敗訴，可上訴。