汪小菲與大S離婚超過1年多，沒想到近來因生活費問題，鬧得滿城風雨，日前汪小菲甚至曾爆料大S姊妹倆染毒，氣得大S在粉專發文駁斥，所幸她有多年閨密吳佩慈力挺送暖，直指大S只要一累癲癇就會發作，「怎麼可能吸毒！」，而昨(3日)吳佩慈也在IG發布限時更新自己的近況。

吳佩慈2014年懷上百億富商男友紀曉波的孩子後，陸續生下2子2女，即使至今未取得紀家點頭進門，她仍甘願做一個沒名分的「貴婦」，低調在家照顧小孩，直到近來才因紀曉波捲入非法牟利案件備受關注，而事件爆發後，吳佩慈也保持神隱長達9個月未發布任何動態，直到今年9月才陸續在小紅書曬出植栽的照片轉換心情，引起外界關注。

吳佩慈時隔9個月曬出植栽照，引起不少人注意。(圖/吳佩慈 小紅書)

除了PO植物照表心情外，吳佩慈則為了大S上火線力挺她沒吸毒，當時她在粉專留言：「真的是累一點都癲癇發作，怎麼可能吸毒！早年有一次我們上完瑜珈課後去吃飯，她直接在餐廳就癲癇發作，緊急叫救護車送醫。那是第一次，生完孩子後身體更加不好，至今發作無數次。」一番話被不少網友讚爆。

吳佩慈專注在家照顧小孩，PO出可愛布貼照和大家分享喜悅。(圖/吳佩慈 IG)

近來大S則和汪小菲因為房子等金錢問題，再度隔空交火，然而這次吳佩慈未發表任何意見，3日僅在IG限時動態上傳布貼照，分享育兒日常，從照片中可以看到許多俏皮的圖案，包括女孩子喜愛的獨角獸、兔子等等，看似已逐漸脫離紀曉波財務風波的陰霾。

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