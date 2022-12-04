陳姓毒蟲今年3月4日遭北投警分局逮捕，偵訊時在廁所內要求抽菸，遭李姓警員拒絕，他竟然動手打飛警員的眼鏡，一審依傷害罪累犯判處有期徒刑3月，陳上訴稱，已經賠償1萬6800元，希望能判輕一點，士林地院日前改判拘役40日，得易科罰金4萬。

陳男曾因運輸第二級毒品、妨害自由案件，遭判刑3年2月確定，2020年5月假釋出獄，今年3月3日因持有毒品，被帶回北投分局偵訊，隔天早上，陳男上廁所時要求在裡面抽煙，警員當場拒絕，他竟惱羞成怒，徒手攻擊警員的頭部，導致警員左臉頰挫傷，眼鏡鏡架斷裂，簡易庭法官依累犯規定加重其刑。

陳男以雙方達成和解為由上訴，合議庭考量陳已支付1萬6800元，獲得警員的諒解，改判較輕的刑度。

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。